Marmaray ve metrobüs zamları belli oldu
İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerine dün gelen zammın ardından Marmaray ve metrobüs için yeni ücret tarifesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 14:14, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:50
İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine dün zam yapılmasının ardından TCDD'ye bağlı Marmaray ve İETT'ye ait metrobüse de yüzde 18 oranında zam yapıldı.
* Marmaray tam parkur 33.20 TL'den 39.16 TL'ye
* Metrobüste en uzun mesafede tam bilet 26,25 lira,
* Öğrenci 8,64 lira,
* Sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 14,40 lira oldu.
İşte yeni zamlı tarifeler şöyle: