Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Şirin Bozkurt ile eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlu gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'ndeki ikametlerinde Fırat Bozkurt (43) ile eşi Şirin Bozkurt (47) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net