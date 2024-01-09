Ali Yalçın: Bu maaşla nefes alınmaz!

Ali Yalçın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: En düşük emekli memur maaşını 14 bin 700 TL olduğunu, bu durumun Memurun Görev Aylığı ile Emekli Aylığı Arasındaki Bağ Yeniden Kurulmalıdır!

"İstiyoruz ki, görev aylığıyla emekli aylığı arasında koparılan bağ yeniden tesis edilsin. En düşük emekli memur maaşı 14,700 oldu. Yani asgari ücretin altında kaldı. Bununla nefes alınmaz. Bununla yaşanmaz. Onun için bu alan yeniden tesis edilmeli, görev aylığıyla emekli aylığı arasındaki bağ kurulmalı. Bu; tasarruf genelgesine, bütçe sıkılaşmasına, mali disipline kurban edilecek bir alan değil. Emeğin karşılığı gözetilmeli, emeklilerin hukuku gözetilmeli diyoruz."İfadelerini kullandı.