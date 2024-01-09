AYM'den sendika üyelerine iyileştirme zammıyla ilgili kritik karar

İzmir Buca Belediyesi ve TÜM BEL-SEN arasında imzalanan toplu sözleşme gereğince memurlara aylıklarına ilaveten her ayın 15. günü 350 TL iyileştirme zammı ödenmesi kararlaştırılmıştır.( 2008-2009 toplu sözleşmesi)

Bu sözleşmede anılan zammın Belediye Başkanınca ödeneceği belirtilmiştir. Daha sonra belediye kişiye ödeme yapmamıştır.



İlgili İzmir 3. İdare Mahkemesinde işlemi iptal etmiş ancak Danıştay 10. Dairesi ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur. Daha sonra davacı karar düzeltme talebinde bulunmuş ancak Danıştay 10. Dairesi karar düzeltme talebini reddetmiştir.



AYM Ulusal ve Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde durumu incelemiş ve başvurucunun performansının yetersiz olduğu gerekçesiyle toplu sözleşme kapsamında aldığı iyileştirme zammının kesilmesi kararında,



Başvurucunun sendika hakkına yönelik bir müdahalede bulunulduğuna,

Toplu sözleşme yapma hakkının 2010'da Anayasaya eklenmiş olması ve bu tarihten önce bu hakkı uygulamaya koyacak mevzuatın eksikliğinin kamu görevlilerinin anılan hakka sahip olmadığı anlamına gelmeyeceğine,

İlgilinin 2008-2009 yıllarında toplu sözleşmenin tarafı sendika üyesi olduğu, ancak mahkemelerin başvurucunun toplu sözleşme hakkının bulunmadığını iddia ettiğine,

Mahkemelerin karar verirken ilgili hakkında Anayasanın sendika hakkına ilişkin hükümlerini ve uluslararası düzenlemeleri göz ardı ettiğine,

Zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık geldiği gösterilemeyen müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığına,



Dolayısıyla,

kişinin sendika hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Anayasanın 51. Maddesindeki sendika hakkının ihlal edildiğine,



karar vermiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240109-17.pdf