Antalya merkezli 'Vurgun Operasyonu': 10 ilde 32 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli yakalandı. Zanlılara ait 3 depodaki mallara, sahte çekler ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Antalya merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar'da 34 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen projeli çalışmalar kapsamında 5 farklı şirket üzerinden 11 ayrı müştekinin 50 milyon 440 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

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