Özel okullarda zam tartışması

Erken kayıt dönemi başladı, çoğu özel okul 2024-2025 eğitim dönemi için fiyatlarını açıkladı. Henüz resmi bir oran gelmedi ancak hesaplamalar, yeni öğretim dönemi için zam oranının yüzde 60 olacağı yönünde. Ancak bunun iki katı fiyat uygulayan okullar da var.

Özel okul temsilcileri ise yüzde 60 zammın, artan maliyetler nedeniyle yeterli olmayacağı görüşünde. Sektör temsilcileri, fiyat artışının en az yüzde yüz olması gerektiğini belirtiyor.

Veliler özel okul fiyatlarının denetlenmesini istiyor. Özel okul temsilcileri ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği zam oranında artan maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.