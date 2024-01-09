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Özel okullarda zam tartışması

Özel okullarda yeni dönemde ortalama yüzde 60 zam bekleniyor. Ancak erken kayıt yapan bazı okullar bunun çok daha fazlasını uyguluyor. Veliler yüksek fiyattan, özel okul temsilcileri de maliyetlerden şikayetçi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 20:34, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 20:37
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Özel okullarda zam tartışması

Erken kayıt dönemi başladı, çoğu özel okul 2024-2025 eğitim dönemi için fiyatlarını açıkladı. Henüz resmi bir oran gelmedi ancak hesaplamalar, yeni öğretim dönemi için zam oranının yüzde 60 olacağı yönünde. Ancak bunun iki katı fiyat uygulayan okullar da var.

Özel okul temsilcileri ise yüzde 60 zammın, artan maliyetler nedeniyle yeterli olmayacağı görüşünde. Sektör temsilcileri, fiyat artışının en az yüzde yüz olması gerektiğini belirtiyor.

Veliler özel okul fiyatlarının denetlenmesini istiyor. Özel okul temsilcileri ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirleyeceği zam oranında artan maliyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.

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