Trafik ışıklarında bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 21:38, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 21:39
Marmaracık Mahallesi'nde babasına ait 39 LC 039 plakalı otomobili kullanan K.G. (17) kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. idaresindeki 61 K 15287 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye geldi.
Sağlık ekipleri K.G'nin hayatını yitirdiğini belirledi. K.G'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
K.G'nin Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşadığı öğrenildi.