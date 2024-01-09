Ankara Orman İşletme Müdürü kalp krizine yenik düştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer'in kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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