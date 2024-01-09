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Ankara Orman İşletme Müdürü kalp krizine yenik düştü

Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 21:56, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 21:59
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Ankara Orman İşletme Müdürü kalp krizine yenik düştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer'in kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı şu şekilde;

Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ankara Orman İşletme Müdürü Mehmet Üstünyer kardeşimize Allah rahmet eylesin.

Kabri nur, mekanı cennet olsun.

Merhumun ailesine, sevenlerine ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum.

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