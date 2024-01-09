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HSK Üyeliği başvuruları başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Daire Üyesi Cumhur Şahin, yaş haddinden emekli oldu. Şahin için Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda tören düzenlendi. Şahin'den boşalan koltuğa yeni üye seçimi için süreç dün başladı. Şartları sağlayan adaylar 12 Ocak saat 17.30'a kadar HSK Üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru yapabilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 22:10, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 22:22
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HSK Üyeliği başvuruları başladı

HSK İkinci Daire Üyesi Cumhur Şahin, yaş haddinden emekli oldu. Şahin için bugün HSK'da tören düzenlendi. Törende HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci ile Birinci Daire Başkanı Halil Koç tarafından Şahin'e plaket ve çiçek takdim edildi, kurulda yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

YENİ ÜYE SEÇİMİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Şahin'den boşalan koltuğa yeni bir üye seçimi için süreç geçtiğimiz günlerde başladı. Yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından 30 gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yeni bir üye seçimi yapılacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Şartları tamamlayan adaylar, 12 Ocak Cuma günü saat 17.30'a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapabilecek.

3 ADAY BELİRLENECEK

Aday başvuruları sona erdikten sonra TBMM, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a gönderecek. Daha sonra belirlenen bir günde toplanacak olan Karma Komisyon, HSK üyeliği adayları arasından 3 adayı gizli oyla belirleyecek.

TBMM GENEL KURUL'DA SEÇİM YAPILACAK

Belirlenen 3 adayın TBMM Genel Kurulu'na sunulmasının ardından yine belirlenen bir günde Genel Kurul'da gizli oyla seçim yapılacak.

Birinci oylamada üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek. HSK üyeliğine seçilecek isim 15 ay görev yapacak.

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