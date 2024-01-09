İstanbul Havalimanı günlük uçuşta yeni yıla zirvede başladı
İstanbul Havalimanı, yeni yılın ilk haftasında günlük ortalama bin 329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 22:22, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 22:23
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) 1-7 Ocak tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayınlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı belirtilen tarihlerde günlük ortalama bin 329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı arasında ilk sırada yer alarak yeni yıla zirvede başlamış oldu. İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla günlük ortalama bin 248 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 230 uçuşla da Londra Heathrow havalimanları izledi.