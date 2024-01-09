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İstanbul'da servis aracının ezdiği çocuk hayatını kaybetti

Sultangazi'de yolun karşısına geçtiği sırada servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2024 22:50, Son Güncelleme : 09 Ocak 2024 23:00
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İstanbul'da servis aracının ezdiği çocuk hayatını kaybetti

50. Yıl Mahallesi 2054 Sokak'ta seyreden 34 LAD 143 plakalı servis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş'e çarptı. Çocuğun aracın altında kaldığını görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri Muhammed Enes Memiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Bu arada kaza sokaktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokak başında manevra yapan servis aracının altında kalan çocuk için çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

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