İstanbul'da servis aracının ezdiği çocuk hayatını kaybetti

Bu arada kaza sokaktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokak başında manevra yapan servis aracının altında kalan çocuk için çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net