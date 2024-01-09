Sinop-Boyabat tünel çıkışında feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sinop-Boyabat karayolu Üzümlü mevkii tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Yazıcı kontrolündeki 78 SC 903 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Emin D. kontrolündeki 34 BJK 157 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevke edildi. Kazada ağır yaralanan ve Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Nurettin Yazıcı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Emin D. ise kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.