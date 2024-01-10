10 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

8- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Ziraat Bankkart, Belçika'nın Knack; C Grubu'nda Halkbank ise İtalya'nın Gas Sales Daiko ekibini konuk edecek.

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 14. haftasında Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini konuk edecek; Beşiktaş Emlakjet de İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftasına; VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor, Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK ve Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

3- TÜİK, Kasım 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'na iştirak edecek.

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde, bakanlığı ile üniversite arasında Güzel Sanatlar İlköğretim Okulu ve Güzel Sanatlar Lisesi Kurulması İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenecek Valiler Buluşması'na katılacak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla Meclis'te görev yapan basın mensuplarını ziyaret edecek.

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