Ankara'da çöken yolda çöp kamyonu sıkıştı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yolun çökmesi sonucu bir çöp kamyonu bulunduğu yerde sıkıştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 07:22, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 07:33
Demetevler Mahallesi 361. Cadde'de çöp toplayan Yenimahalle Belediyesine ait kamyon, yağışın etkisiyle yolun yama yapılmış kısmının aniden çökmesi sonucu yola saplandı.
Sağ tarafı havada kalan çöp kamyonu Büyükşehir Belediyesine ait vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.