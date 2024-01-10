Fiyat listesini takan yok

Ticaret Bakanlığı, işletmelere 1 Ocak'tan itibaren fiyat listesini giriş kapılarına asma ve tüm masalara koyma zorunluluğu getirdi. Yeme içme sektöründe hizmet veren firmalar, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe uymazlarsa gerekli yaptırımlara çarptırılacak. Yetkililer, son günlerde dükkanları sırayla gezerek önce uyarıyor sonra da ceza kesiyor. Yeni Şafak olarak, kararın yürürlüğe girdiği andan bugüne kadar restoranlarla kafeleri gezdik ve sokağın nabzını tuttuk.

ZAMANLA SİSTEM OTURUR

Ticaret Bakanlığı'nın işletmelere 1 Ocak'tan itibaren fiyat listesini giriş kapılarına asma ve tüm masalara koyma zorunluluğu getirmesinin ardından 10 gün geçti. İstanbul'un birçok semtinde çoğu işletmenin fiyat listesini asmadığını gözlemledik. Firmalar çeşitli bahanelerle yasağı deliyor, bazıları düzenlemeye uyarken çoğu menülere yer vermiyor. Menü asmayanların farklı bahanelerini sıkça işittik. Uygulamaya geçen az sayıda kafe veya restoran ise, işlerin artacağını düşünüyor. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Sayit Karabağlı, sürecin yayılması için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

TABELA FIRSATÇILARI GECİKMEDİ

Bu süreçte tüketicilerin de uyanık olması gerektiğini belirten Karabağlı, şunları kaydetti: "Hem tüketici için hem de esnaf için yerinde bir karar. Bu süreçte tüketiciler baskı yapacak. Denetimler artacak sonra da sistem zamanla oturacak. Esnaf zaten art niyetli davranmaz, kendi ayağına sıkmaz. Aksi halde müşteriyi kaybeder. Müşteri de rencide olmayacak, güven oluşacak. Çoğu firma zamanın kısıtlı olmasından uygulamaya geçemedi. Ayrıca tabelalar için araştırma ve pazarlıklar sürüyor. Bu konuda da fırsatçılık oluştu. Çok fahiş rakamlar istiyorlar ama bunu da çözmeye çalışıyoruz."

LİSTEYİ İLK GÜN KOYDUK

Zeytinburnu'ndaki Dönerci Bekirzade firmasının Yöneticisi Mehmet Akif Gülal, "Yılın ilk günü tabelaları hemen koyduk. Müşteriler de bu uygulamayı hoş karşılıyor. Şeffaflık her zaman iyidir. Masalarda da menümüz bulunuyor. Müşteri fiyatı görüyor ona göre menüsünü seçiyor, çok yerinde bir uygulama. İşlerimizi de artıracaktır" ifadelerini kullandı. İstanbul'daki bir çiğköfteci dükkanının yetkilisi Orhan Çidem ise, uygulamanın sektörü pozitif etkileyeceğini söyledi. Çidem, "Biz zaten karardan önce de menülerimizi asmıştık. Yetkilerin denetimleri de başladı. Yakında bir takım cezalar da uygulanabilir. Şimdiden kararın olumlu etkilerini görmeye başladık" şeklinde konuştu.

Karmaşa ortadan kalkacak

Göktürk'te bulunan PizzaCo'nun sahibi Sinan Horasan, "Avantajlı tarafları çok fazla. Müşteri kazancına göre hareket ediyor, sürprizle karşılaşmıyor" diye konuştu. Konuştuğumuz vatandaşlar da uygulamadan memnun. Menü fiyatlarının kapıda olmasının tüketici açısından önemli olduğunu belirten Oğuzhan Öztürk ise, "İşim gereği dışarıda çok sık yemek yiyorum. Yeni uygulama, bizim gibi tüketiciler için çok faydalı. Ama halen tabelayı asmayan dükkanlar da var. İşletmeler kurala uyarsa karmaşa ortadan kalkar" dedi. Türkiye'nin farklı şehirlerinde de denetimler başladı. Van'da ilgili iş yerlerine fiyat listelerine yönelik denetim yapılırken, fiyat listesi olmayan işletmeler için tutanak tutuldu.

Tüm ürünlerin fiyatını yazamam

Birkaç günlük sokak araştırmasında, bazı esnafın karara ısrarla direndiğini ve bahaneler ürettiğini gözlemledik. Düzenlemeye göre, pano veya tabela gerekmiyor. Müşterinin kapıdan girmeden önce fiyatları görmesi yetiyor. Yürürlüğe giren karar; vatandaşların sağlıklı ve güvenilir şekilde alışverişini yapmasını amaçlarken, işletmeler ise bu kuralı deliyor. Fiyat listesini neden asmadıklarını sorduğumuzda kafe ve restoranlardan şu cevapları aldık: "Tüm ürünlerin fiyatını cama yazmam mümkün değil. Fiyat sürekli değişiyor, o yüzden menüyü koymuyorum. Listeyi baskıya verdik daha çıkmadı. Birkaç kez denetime geldiler, uyardılar yakında asacağız."

Mehmet Ali Parto