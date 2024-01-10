Enflasyonda düşüş, notta artırım

2 023 yılı Türkiye ekonomisi ve piyasalarını derinden etkileyen birçok olaya şahitlik etti. Önce 6 Şubat deprem felaketi ile 11 şehirde yaşanan yıkım, daha sonra başlayan cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve sonrasında yeni ekonomi yönetimiyle birlikte ekonomi politikalarında yaşanan keskin dönüş piyasaları adeta allak bullak etti. Yılın ilk yarısı ile ikinci yarısı 2023 başında yaptığımız haberde dediğimiz gibi gece ve gündüz kadar farklı oldu. Seçimlerden sonra yani haziran ayında Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan getirildi.

Piyasaların çok olumlu tepki verdiği bu iki isim Türkiye'ye yönelik algıyı da değiştirmeyi başardı. Merkez Bankası'nın politika faizini 6 ayda 3 bin 400 puan artırarak yüzde 8,5'tan yüzde 42,5'e yükseltti. Bu keskin yükselişin bir sonucu olarak kredi ve mevduat faizleri hızla arttı. Bunun yanı sıra doları durdurması için uygulamaya alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından kademeli çıkış stratejisine geçildi.

Tüm bu yaşananlara ek olarak İsrail-Hamas savaşının başlaması gibi jeopolitik birçok olay piyasaların dengesini iyiden iyiye bozdu. Bunların bir sonucu olarak Borsa İstanbul beklenen performansı gösteremedi ve yılı TL bazında %35,6 yükselişle bitirdi. Yılın ilk yarısında oynaklığın yüksek ikinci yarısında ise daha pozitif bir senaryo beklediklerini söyleyen aracı kurumların strateji raporlarında 2024 yılına dair şu başlıklar ön plana çıkıyor; "Enflasyonla mücadele, para politikası, yabancı yatırımcının dönüşü ve kredi kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik not kararları."

Aracı kurumların hemen hemen hepsi ekonomi politikalarının doğruluğuna vurgu yaparken jeopolitik risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Borsa İstanbul'a yönelik beklentilerini de açıklayan aracı kurumlar BİST 100 endeksinin 10 bin 300 puanla 11 bin 500 puan arasında bir seviyede yılı kapatmasını bekliyor.

Enflasyonda beklenti düşüş yönünde

Aracı kurumların 2024 strateji raporlarında en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkan enflasyonun, incelediğimiz strateji raporlarına göre 2024 yılında yüzde 36 ila yüzde 45 arasında gelmesi bekleniyor. En düşük enflasyon beklentisi yüzde 36 ile ALB Yatırım'a ait.

En yüksek enflasyon beklentisi de yüzde 45 ile Garanti BBVA Yatırım'ın raporuna yansımış durumda. 2024 yılında enflasyonu, Gedik Yatırım yüzde 42, İnfo Yatırım yüzde 40, Halk Yatırım yüzde 39,50 olmasını bekliyor. Aracı kurumlar özellikle yılın ikinci yarısında enflasyonda düşüşün hızlanacağına vurgu yapıyor.

Doların enflasyondan daha fazla artması beklenmiyor

Kurumlar ayrıca artan döviz rezervleri, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve TL'nin reel getiri sağlaması gibi etkenlerle Türk Lirası'nda reel değer artışı bekliyor. Bunda parasal sıkılaşmanın yansıması olarak düşmesi beklenen CDS'lerin de etkisiyle TL'ye olan yabancı ilgisinin artacağını öngören aracı kurumlar, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik olası not artırım kararlarıyla birlikte TL'de reel değer kazancı yaşanacağı görüşü hakim. 2024 yılında Dolar/TL'ye yönelik en yüksek tahminde bulunan aracı kurum 42,85 ile Halk Yatırım olurken, onu 42 TL ile Garanti BBVA Yatırım, 40 TL ile Gedik Yatırım, 38 TL ile ALB Yatırım takip ediyor.

Sıkı duruşun sürmesi bekleniyor

Strateji raporlarında, 2023'ün ikinci yarısında uygulanmaya başlanan rasyonel zemine dönüş politikalarının meyvelerinin toplanmaya başlanacağı vurgusunun öne çıktığı görülüyor. Merkez Bankası'nın doğru adımlar attığına dikkat çekilen strateji raporlarında politika faizine yönelik beklentilerde değişkenlik gösteriyor. Garanti BBVA Yatırım yılsonuna kadar sıkı duruşun korunmasını ve yüzde 45 faiz oranının korunmasını beklerken, ALB Yatırım faizin yüzde 40'a, Gedik Yatırım yüzde 37,50'ye Halk Yatırım yüzde 34,50'ye, İnfo Yatırım ise yüzde 30- 35 bandına düşmesini bekliyor.

Not artırımı gündemde olabilir

Para politikası ve enflasyonla mücadelede istenilen başarının yakalanmasıyla birlikte bir diğer önemli nokta kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik alacağı not kararları yatırımcıların radarında olacak.

Aracı kurumlar Türkiye'nin not kararlarında pozitif gelişmeler olacağı konusunda görüş birliğine varmış gibi görünüyor. Strateji raporlarına göre ekonomi politikalarında normalleşmenin devam etmesine bağlı olarak, 2024 yılı içinde her 3 kredi derecelendirme kuruluşundan da kredi notu artışları görülmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Kredi notu artışlarıyla beraber, Türkiye'nin 5-yıllık CDS primi 200-250 civarında dengeleneceği tahmin ediliyor.

Borsanın parlayan yıldızı bankacılık sektörü mü olacak?

Borsada özellikle yılın ilk yarısında belirsizliğin yüksek olmasını bekleyen aracı kurumlar, yılın ikinci yarısından daha umutlu. Yabancı yatırımcının da dönüşüyle birlikte borsa istanbul'da en az yüzde 30'luk bir getiri tahmin eden aracı kurumlar sektör ve hisse seçimlerinin ise belirleyici olacağını düşünüyor.

Özellikle bankacılık sektöründe yüksek bir getiri beklentisi hakim. Buna göre 2024 yılında Garanti BBVA Yatırım BİST 100 Endeksinde 11 bin 500 puanı hedef olarak koyarken, Halk Yatırım, 11 bin 300 Gedik Yatırım ise 10 bin 300 seviyesinin görülebileceğini düşünüyor. Gedik Yatırım'ın bankacılık sektöründeki yükselme beklentisi yüzde 40, sanayii sektörlerindeki ise yüzde 25.

2024 yılında Riskler ve Fırsatlar.

Riskler:

-Yurt içi ve global ekonomilerde yavaşlama olasılığı

- Öne çekilen tüketim harcamaları sebebiyle düşen iç talep

- Yüksek faizlerin devam etmesi ve risksiz getirilerin enflasyonu yenmesi

-İhracatın beklenen kadar olamaması

- Zayıf seyreden dış talep

- Kredi musluklarının kapanmaya devam etmesi

-Artan cari açık ve bütçe açığı sebebiyle kamu destek ve teşviklerinde kesinti

Fırsatlar:

-Yabancı Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının not yükseltmesi

-Risk priminde gerilemenin devamı

-Swap hatlarının açılması, yabancı ilgisinin artması

- Yurt dışında ABD Tahvil faizlerinde ve Dolar Endeksinde gerileme

-2024 yılı ikinci yarıdan sonra küresel para politikalarının gevşeme olasılığı

- Yabancı girişiyle hisse tercihlerinde, endeks ağırlığında ve piyasa yapısında yaşanacak değişimler

-Dolarizasyonun azalarak yabancı para fon ya da getirilere olabilecek vergi düzenlemeleri

Birol BOZKURT