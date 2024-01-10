Zamlı emekli aylığı hesaplara ne zaman yatacak?

Memurlar yüzde 49,25; SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 37.57 oranında zam aldı. Milyonlar aradaki yüzde 11.68'lik farkın kapanmasını isterken, ekonomi yönetimi ise Merkez Bankası'nın tahminlerine dikkat çekmişti. İşte bu yüzden kulislere göre ek zam oranı yüzde 8 seviyesinde olabilir.

Tahminlere göre enflasyon Haziran ayında yüzde 24 seviyesine gerileyecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 24, Memurlar ise yüzde 18.6 zam alacak. Yani arada bu kez memurlar aleyhine yüzde 5.4'lük bir fark oluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu farkı da hesaba katan ekonomi yönetimi Ocak ayında memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranını eşitlemeyi düşünmüyor. Bu nedenle ek zammın yüzde 12 değil de yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için de kök maaş düzenlemesi gerekiyor. Hazırlanan rapor, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.