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FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 08:24, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:10
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 12 ildeki "Kıskaç-3" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli irademize darbe yapmaya kalkışan FETÖ'cü hainlerin peşlerini bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince, FETÖ'ye yönelik 12 ilde eş zamanlı Kıskaç-3 operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik Konya merkezli, İstanbul, Ankara, Kütahya ve Kahramanmaraş olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığının bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, örgütün "güncel yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik, Hatay merkezli Çanakkale, İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüphelinin yakalandığını aktararak şunları kaydetti:

"Örgütün sözde 'öğrenci yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları ve ankesörlü veya kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen, Ordu, İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunan ve sosyal medya üzerinden FETÖ'nün propagandasını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İzmir ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen, Düzce, İstanbul ve Denizli olmak üzere 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı."

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale, çok miktarda para ve ziynet eşyasına el konulduğunu bildiren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hain FETÖ'ye göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

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