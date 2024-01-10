Polat ailesine yeni dava yolda!



Aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Olay, 2 Haziran 2023 günü İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Lüks konakların bulunduğu bir sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle bir parti organize etti.



Dilan Polat eşi için yaptırdığı "Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek" yazılarını panolara reklam verdi. Polat çiftinin evine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat'ın yanı sıra çok sayıda konuk geldi. Bu nedenle iddiaya göre site dışından çok sayıda misafir gelmesiyle park sorunu yaşandı.

KOMŞU, ARACINI YOLA KOYMAK ZORUNDA KALDI

Polat ailesinin komşusu Metin A. ikametine geldiğinde Polatlara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edilmesi nedeniyle aracını koyacak yer bulamadı. Sokak üzerine park etmek zorunda kaldı.

PARK KAVGASINDA TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu sırada Engin ve Dilan Polat'ın partisinde konuk olarak bulunan Songül S.'nin bebeği ateşlendi. Doktora götürülmek istendiğinde ise Metin A.'nın park etmiş olduğu araç nedeniyle çıkış yapılamadı.

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Songül A., Polatların komşusu Metin A.'nın evine aracını çekmesi için gitti. Aracın çekilmemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Polat ailesi de dahil oldu.

Metin A. ile eşi Esra A., Dilan ve Engin Polat, Sıla Doğu ve birden fazla kişinin kendisini darp ettiğini, konutuna izinsiz girdiğini belirterek şikayetçi oldu. Polat ailesi iddiaları kabul etmeyerek komşularından "hakaret", "tehdit" ve "yaralama"ya maruz kaldıklarını iddia etti.



POLATLARIN ŞİKAYETİNE UZLAŞTIRMA BAKACAK

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat'ın "kolumuzdan tuttular, sen kimsin diyerek küfrettiler" şikayeti yönünden "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

SILA VE DİLAN "EVE GİRMEDİ" TAKİPSİZLİĞİ

Öte yandan Sıla Doğu'nun Metin A.'yı darp ettiği, Dilan Polat'ın da komşusunun evine girdiğine dair görüntü kameralarının incelendiği ve suç işlendiği noktasında delil elde edilemediğini belirten savcılık takipsizlik kararı verdi.

Faili meçhul olan birden fazla kişinin de Metin A.'nın evine girmediğini belirleyen savcılık, görüntü kayıtlarına göre o kişilerin de olayın daha fazla büyümemesi için tarafları yatıştırmaya çalıştığını kaydetti.



DAVA AÇILACAK

Ancak savcılık Dilan Polat hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal" ve Sıla Doğu hakkında "yaralama" suçu yönünden verdiği takipsizlik kararında başka bir dava açılacağını kaydetti.

Dilan Polat hakkında, "birden fazla kişi ile tehdit", "hakaret" ve "yaralama" suçlarından Engin Polat hakkında ise "birden fazla kişi ile tehdit", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "yaralama" suçundan ayrıca iddianame düzenleneceğinin altını çizdi.

ARZU KAYA