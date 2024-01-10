Ali Yalçın: Kamuya personel alımında mülakata karşıyız

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuya girişlerde çok net şekilde söylüyorum, mülakat yapılmasına karşıyız dedi. Güvenlik Soruşturmasından geçen herkesin, puan üstünlüğüne göre atamalarının yapılması gerektiğini vurguladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesileysiyle, basın mensupları ile bir araya geldi.

Memurlar.net olarak katıldığımız toplantıda, Yalçın'a 2 soru yönelttik.

İşte sorduğumuz sorular ve cevapları...

Soru: Kamuya personel alımında özellikle de öğretmen atamasında mülakat tartışması yaşanıyor. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Cevap: Kamuya personel ve öğretmen alımında çok net bir duruşumuz var. Daha önce de ifade ettik. Mülakat yapılmadan, KPSS puan üstünlüğüne göre atamalar yapılmalı. Tek kıstasımız Güvenlik Soruşturmasıdır. Güvenlik soruşturmasında geçen herkes mülakat olmadan, KPSS puan üstünlüğüne göre atanmalı.

Soru: Bakanlıklar ve Kamu Kurumları arasında yıllardır Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapmayanlar var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Cevap: Görevde Yükselm ve Unvan Değişikliği Sınavı düzenli bir şekilde yapılmalı. Bu konuda düzenleme yapılmasına ihtiyaç var. Kurum içinde yükselme mekanizması çalıştırrılmalı. Dışarıdan getirip, iş barışının bozulmasına müsade edilmemeli.

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Edip Üzen