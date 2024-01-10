Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 10:52, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:55
MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.