İnşaat maliyet endeksi Kasım 2023'te aylık yüzde 1,52, yıllık yüzde 66,49 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,52, 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 66,49 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,06, işçilik endeksi yüzde 0,19 arttı.

Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 53,46, işçilik endeksi yüzde 110,77 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Kasım 2023'te bir önceki aya göre yüzde 1,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,06 yükseldi. Kasımda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,55, işçilik endeksi ise yüzde 0,28 arttı. Kasım 2022'ye göre malzeme endeksi yüzde 52,38, işçilik endeksi yüzde 110,73 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 yükseldi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,15 azaldı. Malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 56,83, işçilik endeksi yüzde 110,94 artış gösterdi.