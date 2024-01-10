Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,9390 29,9400 29,9700 29,9710 Avro 32,7610 32,7620 32,8190 32,8200 Sterlin 38,0160 38,1330 38,1170 38,2340 İsviçre Frangı 35,1480 35,3240 35,0850 35,2600 ANKARA ABD Doları 29,9090 29,9890 29,9400 30,0200 Avro 32,7210 32,8010 32,7790 32,8590 Sterlin 37,9560 38,1660 38,0570 38,2670