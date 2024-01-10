Dolar günü yükselişle kapattı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 29,97 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 17:47, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 18:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,9390
|29,9400
|29,9700
|29,9710
|Avro
|32,7610
|32,7620
|32,8190
|32,8200
|Sterlin
|38,0160
|38,1330
|38,1170
|38,2340
|İsviçre Frangı
|35,1480
|35,3240
|35,0850
|35,2600
|ANKARA
|ABD Doları
|29,9090
|29,9890
|29,9400
|30,0200
|Avro
|32,7210
|32,8010
|32,7790
|32,8590
|Sterlin
|37,9560
|38,1660
|38,0570
|38,2670