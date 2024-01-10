Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 132 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 11:02, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 132, Hakkari'de 124, Kartalkaya'da 122, Sarıkamış'ta 117, Ergan'da 105, Kartepe 56, Uludağ'da 35, Erciyes'te 25, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Yalnızçam'da 18, Hesarek'te 17, Denizli'de 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Elmadağ, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|10.01.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-4
|-2
|Ergan
|KY
|-4
|-2
|Hakkari
|KY
|-12
|-3
|Kartalkaya
|KY
|-4
|0
|Sarıkamış
|KY
|-2
|0
|Erciyes
|KY
|-3
|1
|Yıldız Dağı
|KY
|1
|2
|Mersivan
|KY
|-1
|1
|Ilgaz
|KY
|-4
|2
|Denizli
|KY
|-4
|0
|Gevaş
|KY
|-8
|3
|Yıldıztepe
|KY
|-4
|-2
|Kop Dağı
|KY
|-1
|3
|Uludağ
|KY
|-8
|-6
|Davraz
|HKY
|-3
|-1
|Elmadağ
|KY
|-3
|4
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)