En büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepki

Türkiye'nin iki büyük sendikası olan Memur-Sen ile Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim Sendikalarının başkanları Ali Yalçın ile Talip Geylan, sosyal medya hesabından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in öğretmenleri aşağılama videosuna tepki gösterdiler.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın paylaşımı:

"Öğretmen" kimliğini aşağılayan, sefalet ve cehalet örneği CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'i şiddetle kınıyorum.!

Murat Emir'in bir canlı yayında "Öğretmen!" derken ne kadar aşağılayıcı, ne kadar iğrenç bir iması var bakar mısınız?

Siyasette kimin nereye ne adayı olacağı bizim konumuz değil ama öğretmeninin emeğini unutan, mesleğini aşağılayan, saygısız, vekil olan ama adam olup olmadığı kurduğu cümleden, yaptığı imadan anlaşılan, bu cehalet abidesi tüm öğretmenlerden özür dilemelidir.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'ın'ın paylaşımı:

"Adam olamazsın" demiş ya.

İşte tam da öyle bir şey!

#ÖzürDileMuratEmir

NE OLMUŞTU?

Habertürk ekranlarında da 'Açık ve Net' programında gündem yerel seçimler oldu.

Çok sayıda konuğun olduğu programda skandal bir açıklama tepki çekti.

Konuklardan biri de CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'di.

Başkent için isimler tartışılırken gazeteci Nagehan Alçı, "Ankara için genç bir isim üzerinde duruluyor. Kahramankazan Belediye Başkanı..." yorumunda bulundu.

"MESLEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? ÖĞRETMEN..."

Emir ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u kastederek, "Sizinle bahse girerim ihtimal o. Kazan da benim seçim bölgem. Mesleğini biliyor musunuz Kazan Belediye Başkanının? Öğretmen." şeklinde küçümseyici ifadeler kullandı.

HATASINI ANLAYINCA ÇEVİRMEYE ÇALIŞTI

Ardından kısa sürede hatasını anlayarak konuyu çevirmeye çalışan Emir, "Öğretmenliği ile ilgili bir sorunum yok, çok iyi bir belediye başkanı olabilir ama Kazan konusunda olamayacağını biliyorum." şeklinde yorum yapsa da açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.