Afyonkarahisar'da yem karma makinesinin içine düşen genç öldü
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yem karma makinesinin içine düşen genç hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 12:32, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:29
Furkan Şahin (21), Yaka köyündeki evinin bahçesinde hayvanlar için yem hazırlamak için makinenin üzerine çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden Şahin, yem karma makinesinin içine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Başmakçı Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.