Beşiktaş, Jonas Svensson transferini açıkladı

Beşiktaş'ın yeni transferi 30 yaşındaki sağ bek, bu sezon Adana Demirspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 14, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 6 maçta görev aldı.

Açıklamada ayrıca, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası Transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır." denildi.

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