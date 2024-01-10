Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı
Diyarbakır'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 12:50, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:51
İstanbul Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Bitlis'in Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlüleri taşıyan cezaevi aracı, Diyarbakır Silvan kara yolu Yayık köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı.
Yaralılar, ambulanslar ve ambulans helikopterle kentteki hastanelere kaldırıldı.