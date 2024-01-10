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Kahta'da en düşük kadrolu maaşı 45 bin TL

Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Saadet Parti'li belediye başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ilçede Milli Görüş belediyeciliğini sürdürüyor.

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 12:50, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:51
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Kahta'da en düşük kadrolu maaşı 45 bin TL

Turanlı, yaptığı açıklamada "Kahta Belediyesi olarak şirket çalışanlarımıza en düşük asgari maaşı yüzde 107,5 zam ile 31 bin 26 TL olarak belirledik. Kurumumuzda 4/d işçi kadrolu mesai arkadaşlarımıza da yüzde 105 zam ile memur maaşına denk gelecek şekilde 45 bin TL olarak belirledik" dedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden İbrahim Yusuf Turanlı yüzde 49,15 oy oranı ile iş başına getirilmişti. Seçimlerin ardından ilçede Milli Görüş belediyeciliğinin uygulamalarını sürdüren Turanlı, belediye çalışanlarına yapılan zam ile dikkat çekti. Turanlı'nın paylaşımının altına "İşte Milli Görüş belediyeciliği", "Milli Görüş iktidarında herkes hakkını alacak" gibi yorumlar yapıldı.

Belediye çalışanlarına yapılan maaş artışlarını sosyal medya hesabından duyuran Turanlı, mesai arkadaşlarını enflasyona ezdirmeyeceklerini kaydederek, "Kahta Belediyesi olarak şirket çalışanlarımıza en düşük asgari maaşı yüzde 107,5 zam İle 31 bin 26 TL olarak belirledik. Bunun yanında Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan kardeşlerime bin 250 TL ek ödeme ile maaşları 32 bin 276 TL olarak belirledik. Kurumumuzda 4/d işçi kadrolu mesai arkadaşlarımıza da yüzde 105 zam ile memur maaşına denk gelecek şekilde 45 bin TL olarak belirledik" dedi.

"EN YÜKSEK MAAŞ VEREN KURUM OLACAĞIMIZA DAİR SÖZ VERMİŞTİK"

Çalışanlara dini bayramlarda verilecek ikramiyelere de dikkat çeken Turanlı, "Mesai arkadaşlarımıza Ramazan Bayramı'nda 2 bin TL, Kurban Bayramı'nda da 3 bin TL ikramiye ödeme yapacağımızı kararlaştırdık. Ayrıca merkezi hükümetin memura verdiği zam ile beraber sosyal denge tazminatını yüzde 120 zam ile tavan fiyattan vermeyi kararlaştırdık. Merkezi hükümetin görmezden geldiği enflasyonu biz yok sayarak Türkiye'de en yüksek maaş veren kurum olacağımıza dair söz vermiştik" ifadelerini kullandı.

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