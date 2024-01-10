Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı

Devlet Bahçeli, "Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazartesi günü bıçaklı saldırıda yaralanan imam Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'e acil şifalar diledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net