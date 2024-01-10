Bu sefer gazeteciler operasyon için davet edildi, pasta kesildi

Erdoğan'dan 'mesajlaşma programı' uyarısı: Bilgi, belge paylaşımı zaafiyet oluşturuyor
Erdoğan'dan 'mesajlaşma programı' uyarısı: Bilgi, belge paylaşımı zaafiyet oluşturuyor
Anayasa Mahkemesi'nden internet yayını kararı
Anayasa Mahkemesi'nden internet yayını kararı
Rekabet Kurulundan META'ya günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası
Rekabet Kurulundan META'ya günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
HSK üyeliği için TBMM Başkanlığına başvuru süreci başladı
Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı
Bahçeli: Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılmalı
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı
Kentsel dönüşümde kira yardımı arttı
Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı
Cezaevi aracı devrildi 4 jandarma personeli ve 3 hükümlü yaralandı
En büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepki
En büyük iki Eğitim sendikasından 'öğretmenlerin aşağılanmasına' tepki
Bakan Yumaklı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil
Bakan Yumaklı: Yapay et üretimine izin verilmesi söz konusu değil
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Türkiye'nin ilk güzel sanatlar ilkokulu ve ortaokulu Ankara'da açılacak
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Bakan Şimşek: Kripto varlıklar için kapsayıcı tanım yapıldı
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Kasımda işsizlik yüzde 9'a yükseldi
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
Aile Bakanlığından 2 bin 392 engelli ataması
2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı
2024-YÖKDİL/1 başvuruları alımaya başlandı
TCMB Başkanı Erkan, uluslararası yatırımcılarla buluşacak
TCMB Başkanı Erkan, uluslararası yatırımcılarla buluşacak
FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-3' operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Emekli maaşına büyüme farkı
Emekli maaşına büyüme farkı
CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor
CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen'i vazgeçirmeye çalışıyor
Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
Cumhur İttifakı'nda Meclis üyeliği mesaisi!
Fiyat listesini takan yok
Fiyat listesini takan yok
Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısı
Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf çağrısı
Togg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesinde
Togg'un yeni modeli CES 2024'te dünya sahnesinde
HSK Üyeliği başvuruları başladı
HSK Üyeliği başvuruları başladı
Üç ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Üç ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
'Dilan Polat yılbaşını ailesi ile geçirdi' iddiası yalanlandı
'Dilan Polat yılbaşını ailesi ile geçirdi' iddiası yalanlandı
Özel okullarda zam tartışması
Özel okullarda zam tartışması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin 'toplantı çağrısı'na yanıt
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan CHP'nin 'toplantı çağrısı'na yanıt
Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Havai fişek fabrikasında 3 askerin şehit olduğu patlamaya ilişkin davada karar
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Halkbank hakkında ABD'de açılan dava düştü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bu sefer gazeteciler operasyon için davet edildi, pasta kesildi

Nevşehir'de haber takibi için İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan gazetecilere sürpriz yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 14:38, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 14:40
Yazdır
Bu sefer gazeteciler operasyon için davet edildi, pasta kesildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Basın Birimi, kentteki gazetecilere düzenlenen bir operasyonda yakalanan zanlıların adliyeye sevk edileceği bilgisini paylaştı.

Zanlıların sevkini görüntülemek için emniyet binasının önünde bir araya gelen gazeteciler, görevlilerce içeri davet edildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Serdar Bayraktar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ramazan Sami Altınok, Asayiş Şube Müdürü Serdar Esin ve Şube Müdür Yardımcısı Hakkı Ekşi gazetecileri karşılayarak günlerini kutladı.

Hazırlanan pastalar basın mensuplarının mumlara üflemesinin ardından kesilerek ikram edildi.

Gazeteciler, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu tarafından ağırlandı.

Loğoğlu, gazetecilerin fedakarlıkla çalışarak kamunun haber edinme hakkı çerçevesinde hizmet sunduğunu belirterek, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber