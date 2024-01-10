Bu sefer gazeteciler operasyon için davet edildi, pasta kesildi

Gazeteciler, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu tarafından ağırlandı.

Zanlıların sevkini görüntülemek için emniyet binasının önünde bir araya gelen gazeteciler, görevlilerce içeri davet edildi.

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