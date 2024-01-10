Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi öldü

Yaralı düzensiz göçmen, tedavi için Midilli Hastanesi'ne, kazadan kurtulan 8 kişi ise adadaki Göçmen Kabul ve Kimlik Tespit Merkezine götürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan tekne kayalıklara çarptı.

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