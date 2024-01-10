'İlçe imamı' görevinde bulunan 7 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Gaziantep'te FETÖ'de "ilçe imamı" olarak görev aldığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 15:03, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:15
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde sözde ilçe imamlığı görevinde bulunan ve 2016'den beri aranan R.K'yi tespit etti.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Şehitkamil ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla R.K'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.