Erzurum'da FETÖ üyesi ihraç öğretmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOMŞube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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