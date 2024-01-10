Erzurum'da FETÖ üyesi ihraç öğretmen yakalandı
Erzurum'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 15:14, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:15
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOMŞube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ üyelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Emine D. gözaltına alındı.
Hükümlü Emine D, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.