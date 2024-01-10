Bakan Tunç: 1 milyon 581 bin 370 dosya uzlaşma ile sonuçlandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda uzlaştırma uygulaması kapsamında müzakeresi tamamlanan 1 milyon 910 bin 11 dosyadan, 1 milyon 581 bin 370'inde tarafların anlaşma sağladığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 15:35, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 15:36
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaştırma uygulamasıyla toplumsal barışa katkı sunup, yargının iş yükünü azalttıklarını belirtti.
Bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 1 milyon 910 bin 11 dosyadan, 1 milyon 581 bin 370'inde anlaşma sağlandığını kaydeden Tunç, "Böylece 3 milyon 200 bine yakın kişi uzlaşarak mahkemeye gitmedi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine ve etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.