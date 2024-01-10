TIR otomobili ikiye ayırdı

Yolcu olarak bulunan Mehmet Zeybek ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

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