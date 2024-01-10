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TIR otomobili ikiye ayırdı

Antalya'da TIR'la çarpışan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada otomobilin sürücüsü ağır, yolcu ise hafif yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 16:06, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 16:49
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Antalya'da meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Finike ilçesi Arif Mahallesi Finike-Elmalı D-635 kara yolunun 27. kilometresine meydana geldi.

Murat Şahin idaresindeki otomobil, Elmalı istikametinden Finike istikametine doğru seyir halinde olan Mustafa Barış idaresindeki TIR'la çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen aracın sürücüsü Murat Şahin ağır yaralandı.

Yolcu olarak bulunan Mehmet Zeybek ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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