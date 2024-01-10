Fenerbahçe Bonucci transferini açıkladı
Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye amaçlı Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, İtalyan futbolcunun ileri görüşmeler ve sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Union Berlin'de forma giyen Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Ara transfer döneminde savunma bölgesine takviye yaparak Süper Lig'in ikinci yarısında opsiyonlarını çoğaltmak isteyen sarı-lacivertliler, İtalyan oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.
İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
Bonucci'nin 18:30 - 19:00 saatleri arasında ileri görüşmeler için İstanbul'a gelmesi, ardından sağlık kontrollerinden geçerek Fenerbahçe'ye resmi olarak katılması bekleniyor.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.
İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir."
Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır.Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2024
İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir.. pic.twitter.com/UgTxFrgZLK