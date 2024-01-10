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Baristaya 'gülücük' dayağı

Bakırköy'de bir kişi, kız arkadaşının kahve bardağına gülücük sembolü çizdiği gerekçesiyle tartıştığı baristayı peş peşe yumruk atarak darbetti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 16:47, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 16:48
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30 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen ilginç olayın görüntüleri ortaya çıktı. Olay Cevizlik Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi.

İddialara göre bir kişi, kız arkadaşı ile birlikte kafeye giderek kahve sipariş etti. Siparişleri hazırlayan barista, kadının kahve bardağına gülücük sembolü çizdi.

Kız arkadaşının kahve bardağında gülücük sembolü olduğunu gören kişi, baristayla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkeli kişi, tişörtünü çıkartarak baristaya saldırmaya başladı.

Çalışanlar ve diğer müşterilerin engel olmaya çalıştığı öfkeli kişi, peş peşe yumruk atarak baristayı yere düşürdü. Yerde de bir süre vurmaya devam eden saldırganı müşteriler uzaklaştırmayı başardı.

Tartışmanın ardından öfkeli kişinin baristaya peş peşe yumruk attığı anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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