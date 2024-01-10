MHP, 55 belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını belirledi. Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkan adayları belli olurken, Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'den aday gösterilen isim İbrahim Çenet oldu.

Buna göre Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Serdar Soydan olurken, Manisa büyükşehir belediye başkan adayı da Cengiz Ergün olarak açıklandı.

AK Parti ve MHP arasında varılan mutabakata göre, 30 büyükşehirden 28'inde AK Parti ve 2'inde de MHP aday çıkarma kararı almıştı.