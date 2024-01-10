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Üç ilde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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İki ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları ve beklenen buzlanma sebebiyle 11 Ocak Perşembe il genelinde taşımalı eğitime ara verileceğini duyurdu. Tekirdağ'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 21:35, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 21:35
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Valilikten yapılan açıklamada, "İl genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir." ifadesine yer verildi.

Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararının, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarca değerlendirilerek alınacağı, bu kararların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün il genelinde hamile ya da engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Tekirdağ'da kar tatili uzatıldı

Tekirdağ'da kar yağışı sonrasında olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği duyuruldu. Açıklamada, "Süleymanpaşa ilçemizdeki resmi ve özel tüm okullarımızda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde 11 Ocak günü 1 gün süre ile Şarköy ve Malkara ilçelerimizde 11 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Ayrıca Malkara, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimizdeki engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak" ifadeleri kullanıldı.

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