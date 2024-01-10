AK Partili Güler yanıtladı: Emekliye ek zam olacak mı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla Meclis'te görev yapan gazetecileri ve Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

Gazetecilerin fedakarca görev yaptığını ifade eden Güler, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında Anadolu Ajansının (AA) muhabirlerinin de şehit olduğunu belirten Güler, AA'ya başsağlığı diledi.

Gazetecilere yeşil pasaport verilip verilmeyeceğinin sorulması üzerine Güler, konuyu değerlendireceklerini söyledi.

Güler, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kuruluna ne zaman geleceği sorusuna karşılık, Genel Kurulun gündemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, RTÜK üye seçimi yapılacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Somali'deki görev süresine ilişkin tezkerenin gündeme geleceğini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanı Güler, takvimle beraber konunun değerlendirileceğini belirtti.

- "Önümüzdeki haftalarda Genel Kurulda bu kapsamda gerekli değerlendirmeleri yaparız"

NATO'ya katılmak isteyen İsveç'in yükümlülükleri bulunduğuna işaret eden Güler, İsveç'in bazı kanun düzenlemelerini yaptığını söylediğini aktararak, bunun memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Abdullah Güler, "İsveç'in kendi imza attığı sözleşme kapsamında yaptığı yükümlülükler açısından uygulamalar var, bundan sonra da yapacakları uygulamalar var. Bu konuyu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda Genel Kurulda bu kapsamda gerekli değerlendirmeleri yaparız. Önümüzdeki dönemde acil dediğimiz konular var. Eğer onlar uygun olursa ona göre değerlendireceğiz." dedi.

TİP'ten milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi tartışmalarına ilişkin Güler, 1990'lı yıllarda Anayasa Mahkemesi üyelerinin yorumla, başörtüsü konusunda "garabet kararlara" imza attığını vurguladı. Abdullah Güler, "O zaman şu anda hukuk arayan arkadaşlarımızın hiç böyle hukuk aradıklarını görmedik." ifadesini kullandı.

Bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'in toplanmama kararı aldığını hatırlatan Güler, CHP'nin TBMM'nin olağanüstü toplanmasını talep ettiğini, bu yönde bir dilekçe verildiğini söyledi.

- "Neyi konuşacağız? Bana izah etsinler"

Güler, 2020'de Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresi için Genel Kurulun toplantıya çağrıldığı süreçte dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Meclis'in toplantıya çağrılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savunduğunu belirtti.

Libya tezkeresi sürecinde aciliyet dolayısıyla toplantı çağrısının yapıldığını dile getiren Güler, "Şimdi bunda ne gibi bir aciliyet var? Ne gibi bir özellik arz ediyor? Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesinin kararı var. Üç yıl önce 'Böyle bir toplantı yapamazsınız' diyorsunuz, bayağı ağır laflar etmişsiniz. Neyi konuşacağız? Bana izah etsinler." dedi.

Anayasanın 138. maddesinde "Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz." hükmünün yer aldığını hatırlatan Güler, bir yargısal sürecin yaşandığını vurguladı.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Anayasa maddeleri üzerinde bir altlık-üstlük ilişkisinin bulunmadığını belirtti.

Anayasanın 154'üncü maddesini kimsenin tartışmak istemediğine işaret eden Güler, şunları söyledi:

"154'üncü maddede Yargıtay ile ilgili, görev alanlarıyla ilgili somut bir şey var. 154'üncü madde diyor ki 'Kanunda başka bir merci tayin edilmemişse, somut hukuk denetim sistematiği içinde son karar merci Yargıtay'dır.' Buradan ne anlıyoruz? Buna hiç girmek istemiyorlar. 'Anayasa Mahkemesinin kararları bağlayıcıdır' diyor. Ona hiç kimse itiraz etmiyor ki. Peki, somut norm denetimi açısından, son merci olan Yargıtay'ın kararı ne olacak?"

- "Önemli olan hukukun işlemesidir"

Yerindelik kavramının detaylandırılması gerektiğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Şu anda Anayasa Mahkemesi, yerindelik noktasında, delil değerlendirmesine kadar, somut, olaya etki etmiş, her şeyi değerlendirip karar vermeye başladı. O zaman bu şunu getiriyor, Anayasa Mahkemesi Türkiye'de süper temyiz merciidir. Halbuki öyle bir uygulamamız yok. Yüksek yargı organları var, hepsinin görev alanı var. Yani süper temyiz merci gibi vasıfta mı olacak, yoksa yerindelik noktasında değil kurallar noktasında mı görev yapacak? Bunları tartışmamız lazım. Salt bir olaya endeksli, dar bir çerçevede bunları konuşmamız lazım. Önümüzdeki dönemlerde de buna bakacağız, tartışacağız. Kendi zemini içinde olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum, orta yol her zaman bulunacaktır. Önemli olan hukukun işlemesidir."

"Can Atalay hakkındaki karar okunmalı mı?" sorusuna yönelik Güler, Anayasanın 84'üncü maddesinde "Hüküm geldiğinde okunur" denildiğini aktardı.

Abdullah Güler, "Biz gündemimize hakimiz. Meclis'in bir çalışma takvimi, çalışma programı var. Ona göre planlarsınız. 'Okunmasın', o zaman Anayasanın 153'üncü maddesi de uygulanmasın. 'O zaman 153'ü de uygulamayın, yok sayın' denir, siz böyle derseniz. Bir bütüncül yaklaşım içinde bakacağız." diye konuştu.

SSK ve Bağkur emeklileri için iyileştirme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine de Güler, bu konunun ve etki analizlerinin çalışıldığını dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, "Asgari ücret artırıldığı için işveren desteğinin 700 liraya çıkarılması, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik kanun teklifimiz var, ona çalışıyoruz. Onun içinde değerlendirilir. Önemli olan sadece bir oranın belirlenmesi, artışın ortaya çıkması değil, bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Bakanlığımız çalışıyor. Bugün bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse Kabinede değerlendirilir, sonra bizim kanun teklifimize de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz." dedi.