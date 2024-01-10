Malatya'da iş kazasında bir işçi öldü

H.U, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada pres makinesinin inmesiyle ağır yaralanan işçi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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