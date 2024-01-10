İBB Başkan adayı Kurum: Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik

Zeytinburnu Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Kurum, STK'ler ve derneklerin her zaman fedakarca hizmette bulunduğunu söyledi.

Muhtarlarla mesai arkadaşı olacaklarını belirten Kurum, "Bizim yönetimimizde, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın başı asla ve asla öne eğilmeyecek. Büyükşehir belediyesi hizmet yapmamış, hizmet gecikmiş, muhtarımız söylemiş ama ilgilenen olmamış. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. İstanbul'u sizlerle birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.

İstanbul'da yapacağı çalışmaları anlatan Kurum, "Şimdi yeni bir heyecanımız var. Yeni bir eser maratonuna başladık. Karşımızda fetret döneminden, yükseliş dönemine geçmek için çırpınan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri isteyen İstanbullular var. Biz inşallah bunun için çok çalışacağız. Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Bize rakibimizle ilgili soru soruyorlar. Biz de diyoruz ki bizim bu seçimde rakibimiz belli. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik. Bizim rakibimiz ihmalkarlık, bizim rakibimiz algı belediyeciliği, bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizlik. Bizim rakibimiz, İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar, İstanbul'umuzu bu güzel kutlu şehrimizi duraklama dönemine sokanlar. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız."

Yakında İstanbul'la ilgili projelerini açıklayacaklarının altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"Beş yıl fetret dönemine girmiş, beş yıl duraklamış hiçbir iş yapılmamış, üretilmemiş, algı ve reklam peşinde koşulmuş. Peki biz neyi vaat ediyoruz? İstanbul'da öncelikle kapsamlı bir belediyecilik reformu vadediyoruz, topyekün bir değişim vadediyoruz, güçlü bir vizyon vaat ediyoruz. Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul müjdeliyoruz. Yağmurda, çamurda, karda uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul müjdeliyoruz. Eşitlikçi, adaletli bir yönetim müjdeliyoruz. Sadece geçici sosyal destek veren değil, kalıcı destekler veren bir belediyecilik vadediyoruz."

Kurum, seçimi kazandıklarında liyakate önem vereceklerini dile getirerek, "Mevcut yönetim tarafından haksızca ekmeği elinden alınmış İBB'de çalışan kardeşlerimizi işe alacağız. O kardeşlerimiz işe dönecek. Ekmeğini yeniden Büyükşehir Belediyesinden kazanacak ama biz onların yaptığı gibi hiç kimseyi haksız yere ekmeğinden etmeyeceğiz." diye konuştu.

Zeytinburnu'ndaki Abdi İpekçi Spor Merkezi'ni deprem riski sebebiyle yıktıklarını anlatan Kurum, hızlı bir şekilde projelendirip inşaata başladıklarını ancak İBB'nin yeşil alan mülkiyeti bahanesiyle inşaatı mühürlemeye kalktığını ve inşaata 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarla devam ettiklerini anlattı.

Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hani diyorlar ya engelleniyoruz. Yahu hep öyle diyorsunuz ama nerede engellendiğinizi bir söyleyemediniz. Asıl engelleyen sizsiniz. Zeytinburnu'nda ne kadar dönüşüm yaptıysak engellemek için elimizden gelen her şeyi yaptınız. İşte Abdi İpekçi, kentsel dönüşüm projelerimiz, işte Zeytinburnu Meydanı. Bir tane dönüşüm projemizde ranttan bahsedebilir misiniz? Zeytinburnu merkezde, meydanda oturan kardeşlerim orada huzurla, güvenle oturuyor. Bir tane rantsal dönüşüm projesi gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz. Çünkü yapmadık."

Kuram'a program sonunda Kazak Türkleri Vakfı tarafından kaftan ve kalpak hediye edildi.