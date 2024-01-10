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Özgür Özel'den Erdal Beşikçioğlu ve Mansur Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkan Adaylığına karşı çıktığı iddialarına ilişkin, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 21:46, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 22:23
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Özgür Özel'den Erdal Beşikçioğlu ve Mansur Yavaş açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkez binasında başkanlık ettiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının gününü tek tek kutladıktan sonra gazetecilere karanfil hediye etti.

"Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti"

Özel, bir gazetecinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkanlığı Adaylığına karşı çıktığı iddialarına yönelik soruyu ise şu şekilde cevapladı:

"Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz."

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