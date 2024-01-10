Bartın'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Bartın'da ormanda kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 22:29, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 22:31
Doğaşı köyünde sabah odun toplamak için ormanlık alana giden 65 yaşındaki Saldıray Pamuk'tan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce yapılan aramada Pamuk'un Alayaka mevkisindeki ormanlık alanda kestiği ağacın altında kaldığı görüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pamuk'un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Pamuk'un cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.