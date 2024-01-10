Bartın'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Doğaşı köyünde sabah odun toplamak için ormanlık alana giden 65 yaşındaki Saldıray Pamuk'tan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

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