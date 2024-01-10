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Bakan Kacır'dan 'Milli Uzay Programı' paylaşımı: O iş bizde, gurur duy Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Albay Alper Gezeravcı'nın yer aldığı videoyu paylaşarak, "O iş bizde, gurur duy Türkiye." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Ocak 2024 22:52, Son Güncelleme : 10 Ocak 2024 22:53
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Bakan Kacır'dan 'Milli Uzay Programı' paylaşımı: O iş bizde, gurur duy Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin Uzay Misyonu çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek olan Gezeravcı'nın yer aldığı videoyu, "Milli Uzay Programı'mız kapsamında ilk kez bir vatandaşımızı bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimize ulaşmamıza çok az kaldı. Gurur duy Türkiye." ifadesiyle paylaştı.

Ardından Bakan Kacır da videoyu sosyal medya hesabından "O iş bizde, gurur duy Türkiye" notuyla paylaştı.

Öte yandan, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek.

Gezeravcı'nın yer aldığı videoda, astronot adaylığı başvurusunda bulunmak isteyen küçük bir kızın hikayesi anlatılıyor.

TUA mühendisleri tarafından görüşmeye alınan ve dikkatle adaylığı değerlendirilen küçük kız, görüşme sonrası ABD'de karantinada olan Gezeravcı ile tanışıyor.

Küçük kızın Gezeravcı ile mülakat yaptığı anlar yüzleri güldürüyor. Görüşmenin sonunda küçük kız, "Bu seferlik sen git." diyerek Gezeravcı'ya onay veriyor. Daha sonra ilk astronot Gezeravcı'nın "Ama arkadaşlarına söyle bundan sonraki görevler için sana güveniyoruz." sözleri, Türkiye'nin geleceği çocuk ve gençleri motive ediyor.

Zeynep karakterini Sinem Karaçoban'ın oynadığı filmin yönetmenliğini, Kıvanç Baruönü yaptı.

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