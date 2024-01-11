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Ukrayna'daki savaşı takip eden AA ekibinin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde görevi başında olan AA ekibi, füzelerin tahrip ettiği binadan yara almadan kurtuldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 07:22, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 07:34
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Ukrayna'daki savaşı takip eden AA ekibinin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu

- Ukrayna'daki savaşı yerinde takip eden AA savaş muhabirlerinin kaldığı otel füzelerin hedefi olurken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde işbaşında olan AA ekibi, olaydan yara almadan kurtuldu.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya'yla sınır hattına yakın Harkiv kentine dün TSİ 23.30 sularında bombalı saldırılar düzenlendi.

Saldırılarda, Ukrayna-Rusya savaşını uzun süredir cephe hatlarında takip edip haberleştiren AA muhabirlerinin konakladığı Park Otel'e iki füze isabet etti.

Otelin üst katları patlamanın etkisiyle harabeye dönerken bina alevler içinde kaldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde görev başında olan AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan ve bir anda alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Muhabir Kachkachişvili'nin ellerinde hafif kesikler oluştu.

Sağlık durumu iyi olan fotomuhabiri Kızıl ve muhabir Kachkachişvili, kontroller için ambulansla hastaneye sevk edildi.

Saldırıda, ekibin kullandığı araç da otelin yakınındaki diğer birçok araç gibi zarar görerek kullanılmaz hale geldi.

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