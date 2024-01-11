Antalya'da koçun yayayı boynuz darbesiyle düşürmesi güvenlik kamerasında
Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın koçun boynuz darbesi sonucu düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 07:45, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 09:09
Turunçova Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, bir koçun boynuz darbesi sonucu yere düştü.
Kalkarak yürümeye çalışan kişi, tekrar üzerine gelen küçükbaş hayvanları uzaklaştırmaya çalıştı.
Çevredeki vatandaşlar da hayvanların üzerlerine gelmesi nedeniyle koşarak iş yerine sığındı.
Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.