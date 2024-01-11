Saldırgan Ayasofya'ya da provokasyon için gitmiş

Fatih Camii içindeki kanlı saldırıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Fatih Camii İmamı Galip Usta ve hafızlık öğrencisi Bilal Erdem'i bıçaklayan 40 yaşındaki Ömer Salgın'ın, 8 Ocak akşamındaki saldırıdan önce Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde benzer bir provokasyona kalkıştığı ortaya çıktı.

MÜDAHALE EDEN OLMADI

Yeni Şafak'ın edindiği bilgilere göre, Fatih Camii'nde saldırıyı gerçekleştirmeden önce "Müslümanlar uyanın, putları camiden çıkartın" ve "Kur'an'a uyun, neden İsrail'e tepki vermiyorsunuz?" diye bağırarak huzursuzluk çıkartan Salgın, geçtiğimiz günlerde de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitmiş. Cami içinde bağırıp çağıran Salgın, kendisine müdahale eden olmayınca herhangi bir olay çıkartmadan camiden ayrılmış.

SALDIRIDAN ÖNCE KEŞİF

Ayasofya'da istediğini elde edemeyen Salgın, 8 Ocak'ta ise Fatih Camii'nde saldırıyı gerçekleştirdi. Camide kan döken, Galip Usta'yı öldürmeye teşebbüs eden Salgın'ın, akşam namazında caminin içini inceleyip saldırıye gerçekleştireceği odayı gözlemlemiş olabileceği değerlendiriliyor.

Öfke nöbeti geçiriyordu

Eski eşi, Fatih Camii saldırganını anlattı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanan Ömer Salgın'ın, 2019'da boşandığı 2 çocuğunun annesi Berra B.'ye de evlilikleri süresince şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Berra B. şunları söyledi: "Büyük sıkıntılar yaşadık evlilik sürecinde. Şiddet de gördüm. Ayrılma faktörlerimizden biri de şiddetti. Evliliğimizde zaman zaman sorunlar yaşadık. Bu nedenle evlilik terapistine bile gittik. Bazı durumlara karşı ani tepkiler gösterebiliyor, zaman zaman öfke nöbetleri geçiriyordu. Bu kadarının olacağını tahmin etmiyordum."

En ağır şekilde cezalandırılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Camii'nde kan döken bıçaklı saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Sosyal medya hesabından yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile Bilal Erdem'e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum."

Bıçaklanan imam yoğun bakımdan çıktı

Bıçaklı saldırıda yaralanan Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ile hafızlık öğrencisi Bilal Erdem'in tedavileri sürüyor. 4 yerinden bıçaklanan Usta, saldırının gerçekleştiği 8 Ocak akşamından bu yana Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.Dün yoğun bakımdan çıkarılan Usta, normal servise alındı. Usta'nın sağlık durumunun stabil olduğu, takip ve tedavisine burada devam edileceği öğrenildi. Saldırı esnasında araya giren ve sırtından yaralanan Bilal Erdem'in de sağlık durumu daha iyi.

Galip Hoca için buluştular

İstanbul Din Görevlileri Derneği öncülüğünde, Fatih Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, imam Galip Usta ve hafız Bilal Erdem'in bıçaklı saldırıya uğradığı Fatih Camii'nde "Birliğimiz İçin Huzurumuz İçin Duadayız" programı düzenlendi. Program yatsı namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Edilen duaların ardından kalabalık, açılan Türk bayrağı etrafında fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminden sonra yaklaşan 3 aylar için ilahiler okundu.

Sahipsiz bırakmayacağız

İstanbul Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, Usta ve Erdem'in yanı sıra terör saldırılarında yaralanan askerler ile İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinlilerin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için dua etti. İstanbul Din Görevlileri Derneği Başkanı Metin Kaçar, saldırının sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Galip Usta hoca, hafız Bilal Erdem yalnız ve sahipsiz değildir. Cami içinde yapılan bu alçakça saldırıyı en şedit şekilde kınıyoruz" dedi. Kaçar, din gönüllülerin birlik ve beraberliğimizin tesisi için gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.