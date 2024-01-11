Adana'da bir kişi tır çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza yerinde hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik bulunamayan kişinin, araştırmalar sonucu Gamze Gürakar olduğu belirlendi.

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