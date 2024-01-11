Adana'da bir kişi tır çarpması sonucu hayatını kaybetti
Adana'da otoyolda tırın çarpması sonucu ölen kişinin Gamze Gürakar olduğu tespit edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2024 08:09, Son Güncelleme : 11 Ocak 2024 08:09
Merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Hastaneler çıkışı yakınlarında dün akşam tırın çarptığı yayanın ölmesiyle ilgili polis soruşturması sürüyor.
Kaza yerinde hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik bulunamayan kişinin, araştırmalar sonucu Gamze Gürakar olduğu belirlendi.
Gürakar'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.